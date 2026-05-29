Oggi, alla partenza della tappa del Giro d’Italia 2026, si è affrontato il Passo Giau, una salita di prima categoria. La corsa è in corso e sono attesi gli arrivi dei ciclisti sul passo, noto per la sua pendenza impegnativa. La classifica generale si aggiorna man mano che i corridori completano le tappe. La diretta prosegue con le azioni dei partecipanti sulle ultime salite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.25 Il Passo Giau è chiaramente un GPM di prima categoria. 9,9 km al 9.3% di pendenza media e punta del 14% proprio alle pendici. 15.23 Harper è partito al contrattacco e si è riportato su Ciccone e Rubio. Adesso 10 km di discesa, poi la salita più dura di questo Giro d’Italia, nonché Cima Coppi: il leggendario Passo Giau. 15.23 Come previsto, Rubio non fa la volata. Ciccone transita per primo al GPM di Forcella Staulanza. 15.22 Sono rimasti tre compagni di squadra a Vingegaard. Uno è chiaramente Piganzoli. 15.20 70 km al traguardo, 1000 metri al GPM di Forcella Staulanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sta per iniziare il leggendario Passo Giau

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