LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto uomini al comando dal gruppo si muove Ciccone

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 e la corsa è ancora aperta con otto uomini al comando. Dal gruppo si stacca Giulio Ciccone, portando avanti un tentativo di fuga. La corsa prosegue con intensità e i tifosi restano sintonizzati per seguire gli sviluppi in tempo reale. La classifica generale vede ancora diverse squadre in gioco, mentre la gara si avvicina alle fasi decisive. Gli atleti sono concentrati, pronti a reagire agli eventuali attacchi successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui