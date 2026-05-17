LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto uomini al comando dal gruppo si muove Ciccone
Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 e la corsa è ancora aperta con otto uomini al comando. Dal gruppo si stacca Giulio Ciccone, portando avanti un tentativo di fuga. La corsa prosegue con intensità e i tifosi restano sintonizzati per seguire gli sviluppi in tempo reale. La classifica generale vede ancora diverse squadre in gioco, mentre la gara si avvicina alle fasi decisive. Gli atleti sono concentrati, pronti a reagire agli eventuali attacchi successivi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:22 Arriva lo scatto di Giulio Ciccone (Lidl-Trek). L’abruzzese si porta dietro Diego Ulissi (XDS Astana Team) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarche). Non rispondono i Decathlon. 15:20 Torna a superare i due minuti il vantaggio degli otto battistrada. In salita Ramus Pedersen (Decathlon CMA CGM) scandisce un passo meno incisivo. 15:17 Siamo a 75 chilometri dall’arrivo. Dopo tanta pianura inizia a cambiare la conformazione del percorso. 15:14 Un chilometro all’inizio della salita di Monte della Capanna, non contrassegnata come GPM. Ascesa di 3.2 km con una pendenza media del 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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