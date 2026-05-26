CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:41 Giulio Ciccone conquista anche il secondo passaggio sul GPM di Leontica. 15:38 Sono in cinque a guidare la corsa: Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates -XRG), Diego Ulissi ( XDS Astana), Einer Rubio (Team Movistar), Giulio Ciccone (Lidl – Trek) e Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 15:35 Il margine dei cinque al comando sul gruppo è di 1’16”. 15:32 Siamo a poco più di cinquanta chilometri dalla conclusione. 15.28 Dietro i cinque corridori al comando stanno inseguendo Van den Broek, Van der Lee, Zana e Christen. Intanto arriva la notizia che Rojas non ha riportato gravi conseguenze dopo la caduta ed è tornato a pedalare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in cinque al comando. Ciccone guida i fuggitivi

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