LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari e Ciccone protagonisti sul Passo Giau rientra Eulalio

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul Passo Giau, Pellizzari e Ciccone sono stati protagonisti in fuga durante la tappa di oggi. Eulalio è rientrato nel gruppo principale. La corsa è ancora in svolgimento, con il Passo di Falzarego, di seconda categoria, che presenta 10,1 km al 5,6% di pendenza media e massimo del 10%. La classifica generale si aggiorna in tempo reale con l’andamento della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.12 Il Passo di Falzarego è un GPM di seconda categoria: 10,1 km al 5,6% di pendenza media e massima del 10%. 16.11 Ciccone si porta a +45 su Vingegaard nella classifica dei GPM. Adesso ha bisogno dei punti del Passo di Falzarego. 16.09 Adesso discesa di 10 km. Poi si torna a salire verso il Passo di Falzarego. 16.08 Che cuore Eulalio! Riesce incredibilmente a rientrare sul gruppetto maglia rosa! 16.07 La Cima Coppi è di Giulio Ciccone. Transita davanti a Rubio e Gee sul Passo Giau. 16.06 Anche Damiano Caruso sta per rientrare sui sei di testa! 16.06 Attenzione che ora qualche chance che la fuga possa arrivare c’è. 🔗 Leggi su Oasport.it

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