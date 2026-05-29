Un ciclista ha accelerato sul Passo Giau durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026. La salita presenta un punto di massimo di 1200 metri al GPM. La corsa è in corso e i dettagli sulla classifica generale vengono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.02 1200 metri al GPM. Kuss e Rubio rientrano su Pellizzari e Ciccone. 16.01 Pellizzari e Ciccone hanno una manciata di secondi di vantaggio su Rubio e Kuss. 16.00 Pellizzari continua ad alzarsi sui pedali. Da dietro parte al contrattacco Kuss. Che, ricordiamolo, in carriera ha vinto una Vuelta. 15.59 Pellizzari e Ciccone staccano Rubio di qualche metro. 15.58 Attenzione, accelera Pellizzari! Si porta dietro Ciccone e Rubio. 15.57 Scende a 1’58” il margine dei fuggitivi. 15.55 Eulalio in ultima posizione nel gruppetto maglia rosa, ma non si stacca. 15.54 Adesso per Ciccone sarà fondamentale andare a prendersi il primo posto al GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari accelera sul Passo Giau!

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