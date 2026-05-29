Sepp Kuss ha vinto la tappa del Giro d’Italia 2026 ad Alleghe, arrivando in solitaria. Questa vittoria rappresenta il primo successo per l’atleta statunitense in questa corsa, dopo aver già ottenuto risultati importanti alla Vuelta e al Tour. Nel frattempo, Ciccone si avvicina alla conquista della maglia azzurra, mentre Piganzoli si è posizionato bene in classifica.

Chiude il cerchio Sepp Kuss: dopo le tappe alla Vuelta e al Tour arriva anche la prima gioia per lo statunitense al Giro d’Italia. Giornata di libertà per il gregario della Maglia Rosa che va all’attacco nella diciannovesima frazione e si porta a casa il trionfo ad Alleghe. Ancora una volta festa per il Team Visma Lease a Bike con Jonas Vingegaard sempre più vicino al Trofeo Senza Fine. Prima parte di gara intensissima con il gruppo che praticamente non è mai stato compatto. In vista del Passo Duran si è formata la fuga di giornata: all’attacco Derek Gee-West e Matteo Sobrero, Giulio Ciccone (Lidl Trek), Michael Storer, Florian Stork,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Kuss in solitaria ad Alleghe. Ciccone ipoteca la maglia azzurra, bene Piganzoli

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GIRO D'ITALIA 2026 - COUP DOUBLE ! Jonas Vingegaard s'empare du MAILLOT ROSE et remporte l'étape 14

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Si parte! Comincia la diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2026, la frazione regina di questa edizione! Si va da Feltre ad Alleghe (Piani di Pezzè) e prevede 151 chilometri e 5000 metri di dislivello. In programma sei GPM, compresa la Cima Coppi del P x.com

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