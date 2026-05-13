LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone alza bandiera bianca perderà la maglia rosa

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Durante la giornata, il ciclista ha dovuto interrompere la sua partecipazione e perderà la maglia rosa. La classifica generale si aggiorna costantemente, con un terzo posto per un atleta di origini italiane dopo una tappa segnata da diversi cambi di ritmo e sorpassi. La corsa prosegue tra tensione e strategie di squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui