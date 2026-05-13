LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone alza bandiera bianca perderà la maglia rosa
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Durante la giornata, il ciclista ha dovuto interrompere la sua partecipazione e perderà la maglia rosa. La classifica generale si aggiorna costantemente, con un terzo posto per un atleta di origini italiane dopo una tappa segnata da diversi cambi di ritmo e sorpassi. La corsa prosegue tra tensione e strategie di squadra.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.00 Milesi terzo al chilometro Red Bull. 16.59 Eulalio transita per primo al chilometro Red Bull e si prende 6? di abbuono. 4? dunque per Arrieta. 16.56 Eulalio e Arrieta comandano con 1’00” su Silva, Milesi, Scaroni e Garofoli, 2’38” su Raccagni Noviero, Bowman e Kulset, 3’51” su Garofoli, 4’53” sul gruppo maglia rosa. 30 km al traguardo. Ciccone ha smesso di tirare: ormai è andata. Perderà la maglia rosa. 16.55 Il gruppo si è completamente disinteressato di quanto accade davanti. Divario ormai di 5 minuti dalla coppia di battistrada! 16.53 3 km al chilometro Red Bull.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone costretto a tirare con la maglia rosa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez vince a Cosenza, Ciccone in maglia rosa! Abbuono per PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.
Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; 4 tappa Giro d'Italia 2026.
Radio1 Rai. . #GirodItalia Tappa 5 da Praia a Mare a Potenza. Giornata impegnativa: frazione da oltre 200km con ben 4mila mt di dislivello, neanche un metro in pianura, strade strette, e pioggia. Aggiornamenti alle 14.30, dopo il Gr delle 15.00, alle 15.30 e facebook
DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Quinta Tappa x.com
[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia - reddit.com reddit
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone alza bandiera bianca, perderà la maglia rosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 16.55 Il gruppo si è completamente disinteressato di quanto accade ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: in due in fuga, Gruppo Maglia Rosa a 3 minutiIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 5ª tappa da Praia a Mare a Potenza: partiti alle ore 12:15, arrivo previsto verso le 17-17:30 ... fanpage.it