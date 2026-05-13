LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone alza bandiera bianca perderà la maglia rosa

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Durante la giornata, il ciclista ha dovuto interrompere la sua partecipazione e perderà la maglia rosa. La classifica generale si aggiorna costantemente, con un terzo posto per un atleta di origini italiane dopo una tappa segnata da diversi cambi di ritmo e sorpassi. La corsa prosegue tra tensione e strategie di squadra.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.00 Milesi terzo al chilometro Red Bull. 16.59 Eulalio transita per primo al chilometro Red Bull e si prende 6? di abbuono. 4? dunque per Arrieta. 16.56 Eulalio e Arrieta comandano con 1’00” su Silva, Milesi, Scaroni e Garofoli, 2’38” su Raccagni Noviero, Bowman e Kulset, 3’51” su Garofoli, 4’53” sul gruppo maglia rosa. 30 km al traguardo. Ciccone ha smesso di tirare: ormai è andata. Perderà la maglia rosa. 16.55 Il gruppo si è completamente disinteressato di quanto accade davanti. Divario ormai di 5 minuti dalla coppia di battistrada! 16.53 3 km al chilometro Red Bull.🔗 Leggi su Oasport.it

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