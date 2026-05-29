Alle 13.00 la tappa del Giro d’Italia 2026 è iniziata dopo una neutralizzazione. Durante questa fase, il ciclista Barguil è stato accompagnato e ha ripreso a pedalare, mentre gli scatti sono ripresi ma senza incrementi significativi. La corsa è ora in pieno svolgimento con i ciclisti che affrontano la prima parte della frazione. La classifica generale si aggiorna con i movimenti di oggi, ancora da definire nei dettagli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.00 Neutralizzato Barguil e riprendono gli scatti, che però non sembrano essere esagerati. La stanchezza in gruppo si sente e nessuno riesce a fare una vera differenza. 12.59 Il primo attacco di giornata è quello di Warren Barguil, scalatore francese della Picnic PostNL. 12.57 E’ iniziata ufficialmente la diciannovesima frazione! 12.54 La frazione sarebbe dovuta scattare ufficialmente alle 12.45, dunque la corsa è un po’ in ritardo sulla tabella di marcia. 12.51 Tra i due corridori che quest’oggi hanno la possbilità di entrare in fuga ci sono due italiani: Giulio Pellizzari e Giulio Ciccone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la frazione!

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