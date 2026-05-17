Oggi si svolge la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Alle 13:00, due corridori si trovano sulla stessa ruota del leader di giornata. La corsa prosegue con diversi spostamenti e tentativi di fuga, mentre i ciclisti attraversano le varie località lungo il percorso. La classifica generale si mantiene stabile, con alcuni cambiamenti nelle posizioni dei corridori in corsa. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

13.11 Continuano gli attacchi in gruppo per provare ad entrare nella uga. Il vantaggio dei tre è però salito a 28 secondi. 13.08 Si muovono i Lidl Trek con Milan. Anche Magnier con l’italiano. Per i due è importante entrare in fuga per giocarsi i punti per la maglia ciclamino 13.06 Il gruppo è allungato. I tre fuggitivi hanno 17 secondi di vantaggio. 13.05 Ancora diversi attacchi in gruppo per provare ad entrare nella fuga di giornata. 13.01 Insieme a Ballerini ci sono Lorenzo Milesi ed Edward Planckaert. 13.00 Due corridori sulla ruota di Ballerini. I tre guadagnano qualche metro 12.59 Gruppo allungato. Una decina di corridori guadagnano qualche metro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la nona frazione

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