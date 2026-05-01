LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la terza frazione

Oggi prende il via la terza tappa del Giro di Romandia 2026, con la corsa trasmessa in diretta. Alle 13:48, i corridori sono partiti e subito sono stati registrati i primi tentativi di fuga, con alcuni atleti che hanno attaccato per cercare di sganciarsi dal gruppo principale. La giornata prosegue con l’obiettivo di delineare la fuga di giornata e stabilire le prime posizioni di classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 13:48 Arrivano subito i primi attacchi nel tentativo di creare la fuga di giornata. INIZIA LA CORSA 13:44 Dopo la partenza si salirà subito in maniera dolce fino al GPM di Suchy, poi la lunga marcia di avvicinamento al Col du Mollendruz, la cui sommità sarà a circa 30 km dal traguardo. 13:41 Corridori che si avviano verso la partenza per percorrere i primi chilometri neutralizzati. 13:37 Pogacar proverà a chiudere i discorsi riguardanti la classifica generale sulle rampe del Col du Mollendruz (9 km al 6.1% medio, 2a categoria), salita che caratterizzerà l’ultima parte di frazione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la terza frazione Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: pochi minuti al via della terza frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia, Pogacar trionfa in volata nella 2^ tappa: sesta vittoria in otto giorni di gara nel 2026. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com