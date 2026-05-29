LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone attacca in discesa e sogna l’impresa!
A circa 10 chilometri dall’arrivo, il ciclista ha attaccato in discesa e si trova in testa alla tappa. La classifica generale del Giro d’Italia 2026 mostra i distacchi tra i principali favoriti. La corsa è in fase finale e le posizioni si stanno definendo. La tappa prosegue con il gruppo che insegue a breve distanza. Nessun cambio di leader è stato annunciato nelle ultime ore. La gara si avvicina al traguardo con i corridori ancora in movimento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.02 10 km all’arrivo. Ora 5 km pianeggianti, poi la durissima salita finale, anche se breve. 17.00 Il vantaggio di Ciccone tocca il minuto. La discesa sta per terminare, poi 5 km delicati di pianura. 16.58 Nel gruppo di Caruso e Pellizzari non c’è accordo. Tutto gioca a favore di Ciccone. 16.57 55 km all’arrivo. Ciccone ha 56? sugli ormai ex-compagni di fuga e 2’51” sul gruppo maglia rosa. 15.56 Nella classifica dei GPM Ciccone è in testa con 267 punti, seguito a 214 da Vingegaard. Certo, se vincesse anche la tappa, allora per la maglia azzurra sarebbe praticamente fatta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il MURO più SOPRAVVALUTATO del Ciclismo | Giro d'Italia 2026 Tappa 18 | I VERI Highlights
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone attacca in discesa dopo un battibecco con RubioCiccone ha attaccato in discesa con 21 km al traguardo, dopo aver avuto un battibecco con Rubio.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone sogna l’impresa a Corno alle Scale! Pellizzari in crisiOggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 in diretta, con i ciclisti impegnati sul percorso di Corno alle Scale.
Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez non lascia nulla e realizza il tris, Ulissi sul podio; Giro d’Italia: tripletta di Paul Magnier, anche oggi niente da fare per Milan (3°); DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Quattordicesima Tappa; Segui in diretta la tappa ticinese del Giro d’Italia.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappone dolomitico con il Passo Giau - x.com
A Pieve di Soligo è ancora una volta Magnier a vincere in volata! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser la 18a tappa del Giro d'Italia 2026 Ti aspettiamo in diretta qui: https://www.youtube.com/live/QwMCAybNc_U?is facebook
[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia reddit
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumentano le chance della fuga con Ciccone e PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.30 Se la fuga arrivasse, Ciccone avrebbe ampie possibilità di ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier firma la tripletta a Pieve di Soligo, 2° Zambanini e 3° MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2026 17.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del ... oasport.it