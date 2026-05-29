LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone attacca in discesa e sogna l’impresa!

Notizia in breve

A circa 10 chilometri dall’arrivo, il ciclista ha attaccato in discesa e si trova in testa alla tappa. La classifica generale del Giro d’Italia 2026 mostra i distacchi tra i principali favoriti. La corsa è in fase finale e le posizioni si stanno definendo. La tappa prosegue con il gruppo che insegue a breve distanza. Nessun cambio di leader è stato annunciato nelle ultime ore. La gara si avvicina al traguardo con i corridori ancora in movimento.