Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 in diretta, con i ciclisti impegnati sul percorso di Corno alle Scale. Tra i favoriti, il corridore italiano sta cercando di ottenere un risultato importante, mentre altri si avvicinano in classifica generale. Durante la corsa, un ciclista si è visto superare da due avversari, uno dei quali ha preso la testa della gara. La classifica aggiornata mostra le posizioni attuali, con alcuni corridori in difficoltà e altri ancora in lotta per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.11 Ciccone viene ripreso da Gall e Vingegaard. L’azzurro va a zig-zag, non ne ha più. 17.11 Eulalio ha solo 26? da Gall e Vingegaard. Salverà anche oggi la maglia rosa. 17.10 2 km all’arrivo. Ciccone ha solo 10? su Gall e Vingegaard. Pellizzari a 52? dalla vetta. 17.09 Attacca Gall! Vingegaard risponde con facilità. Tutti gli altri sono al gancio. 17.09 Purtroppo per la carriera di Pellizzari è una bruttissima notizia. 17.08 Forcing deciso della Decathlon. Pellizzari ha già perso 20 secondi. 17.07 Ultimi 3 km: sono i più duri. Pendenza media sempre sopra il 10%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone sogna l’impresa a Corno alle Scale! Pellizzari in crisi

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