Ciccone ha attaccato in discesa con 21 km al traguardo, dopo aver avuto un battibecco con Rubio. Attualmente, il corridore ha circa 38 secondi di vantaggio sulla classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.50 Potrebbe essere l’azione buona quella di Ciccone.38? di vantaggio a 21 km dall’arrivo. 16.49 Attenzione che Ciccone potrebbe aver fatto la fagianata.Dopo il battibecco con Rubio, si è avvantaggiato in discesa. E ha guadagnato ben 29? sugli altri sette fuggitivi. A 2’54” il gruppo maglia rosa. 16.47 La salita finale verso Alleghe (Piani di Pezzè) è un GPM di seconda categoria. 5 km durissimi: 9,6% di pendenza media e punta del 15%. 16.46 Adesso lunga discesa di 20 km. Poi 5 km di pianura, infine la salita finale. 16.45 Rubio primo al GPM di Passo di Falzarego, secondo Ciccone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone attacca in discesa dopo un battibecco con Rubio

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