LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone e Rubio in testa ma il gruppo rinviene

Oggi il Giro d’Italia 2026 ha visto protagonisti Rubio e Ciccone, che si sono posizionati in testa alla corsa. Nel corso della tappa, i due corridori hanno accumulato circa 15 secondi di vantaggio rispetto a Ulissi, Milesi e Aerts, che seguivano nel gruppo principale. La gara è proseguita con il gruppo che ha tentato di rientrare, mentre la classifica generale si aggiorna in tempo reale. La corsa continua con un ritmo intenso e molte variazioni di posizione tra i partecipanti.

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