LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone e Rubio in testa ma il gruppo rinviene
Oggi il Giro d’Italia 2026 ha visto protagonisti Rubio e Ciccone, che si sono posizionati in testa alla corsa. Nel corso della tappa, i due corridori hanno accumulato circa 15 secondi di vantaggio rispetto a Ulissi, Milesi e Aerts, che seguivano nel gruppo principale. La gara è proseguita con il gruppo che ha tentato di rientrare, mentre la classifica generale si aggiorna in tempo reale. La corsa continua con un ritmo intenso e molte variazioni di posizione tra i partecipanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.50 Rubio e Ciccone hanno guadagnato 15? su Ulissi, Milesi ed Aerts. A 1’56” il gruppo maglia rosa. Pellizzari purtroppo in cosa al gruppo. 16.50 INIZIA LA SALITA DI CORNO ALLE SCALE! 16.49 Rubio transita per primo al chilometro Red Bull davanti a Ciccone. Per loro dunque rispettivamente 6 e 4 secondi di abbuono. Terzo Ulissi (2 secondi). 16.48 Attacca Ciccone e prova ad andarsene da solo, ma Rubio risponde e si mette alla sua ruota. 16.47 La strada inizia a salire, anche se formalmente il GPM non è ancora iniziato. 16.46 1500 metri al chilometro Red Bull. 🔗 Leggi su Oasport.it
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