LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone attacca in discesa ed è primo da solo

Durante la tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, un ciclista ha attaccato in discesa e si è portato in testa da solo. La corsa è in corso e i aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La tappa rientra nella settimana della gara e l’evento viene seguito con aggiornamenti continui a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15:58 Ciccone si avvantaggia in discesa e dilata il vantaggio sul gruppo a 1’43”. 15:57 Mancano cinquanta chilometri al traguardo. 15:56 Il gruppo dei big ha ridotto sensibilmente il ritardo e ora insegue a 1’25” di ritardo. 15:53 Al comando ci sono: Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) e Embret Svestad-Bårdseng (INEOS Grenadiers). 15:50 Mattia Cattaneo della Red Bull – BORA – hansgroheè stato ripreso dal gruppo. 15:48 Ciccone è secondo sul Coll de Pradell, ma passa in testa alla classifica degli scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone attacca in discesa ed è primo da solo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continui scatti, si muovo anche Ciccone e LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Tutto quello che riguarda LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Soler in testa da soloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14:55 La prossima asperità da ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com