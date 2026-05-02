LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar per fare il vuoto nella frazione regina

Oggi si svolge la quarta tappa del Giro di Romandia 2026, una frazione che corre da Broc a Charmey. La corsa è in corso e gli appassionati possono seguire la diretta testuale per gli aggiornamenti sui distacchi e le azioni principali dei ciclisti. La tappa rappresenta un momento importante della competizione, con molti atleti pronti a dare il massimo nella lunga salita finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della uarta frazione del Giro di Romandia 2026, tappa regina della corsa elvetica con partenza da Broc e arrivo a Charmey. Il percorso misura 149.7 km e prevede 3583 metri di dislivello. A 16.5 km dalla partenza, dopo essere passata sul traguardo di Charmey, la corsa inizierà la prima ascesa di giornata: Jaunpass (6 km al 7.8% medio, 2a categoria). Questa cima verrà affrontata in totale tre volte, tutte da versanti differenti. Il secondo passaggio avverrà subito dopo il primo, la salita questa volta è lunga 7.4 km all’8.8% medio e raprresenta un GPM di prima categoria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar per fare il vuoto nella frazione regina Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar può fare il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di... Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar attacca ma non fa il vuoto Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controlloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.58 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Sabato 2 maggio, la quarta tappa del Giro di Romandia. L'ultima salita è di circa 8 km all'8%. Ci sarà un assolo di Pogacar Da ricordare che si corre prima del solito, la diretta parte alle 14, l'arrivo sarà intorno alle 15.30. - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents a brutal fourth stage from Broc to Charmey, 149.6 km with four climb/descent volleys, challenging the GC contenders and shaping the podium. Expect early attacks, strategic moves from Pogacar and a battleground for the climb x.com