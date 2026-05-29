Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, aumentano le possibilità di fuga con Ciccone e Pellizzari, che si stanno distinguendo in fuga. La corsa si sta avvicinando a un tratto con circa 800 metri al chilometro, con la Red Bull che assegnerà abbuoni di 6, 4 e 2 secondi ai primi tre arrivati. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e le strategie si concentrano sulla possibilità di scattare in questa fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.31 800 metri al chilometro Red Bull, che assegnerà 6, 4 e 2 secondi di abbuono ai primi tre. 16.30 Se la fuga arrivasse, Ciccone avrebbe ampie possibilità di arrivare a Roma in maglia azzurra di miglior scalatore. 16.29 In questo momento sta tirando solo Ciccone nel drappello di testa. 16.27 Scende a 2’44” il margine degli otto battistrada. 16.27 Ciccone sta spendendo tantissimo sia per il capitano Gee sia per i tanti punti che sta raccogliendo ai GPM. Difficile che possa giocarsi il successo di tappa. 16.26 Il chilometro Red Bull è posto circa a metà del GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumentano le chance della fuga con Ciccone e Pellizzari

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