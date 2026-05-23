Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026 si è formata una maxi fuga che comprendeva anche il ciclista Ciccone. La Movistar, con quattro corridori, è la squadra più numerosa tra i fuggitivi. La fuga si è poi ricomposta, mantenendo un gruppo compatto. La corsa continua con diversi tentativi di allungo e una lotta tra le squadre presenti nel gruppo principale. La classifica generale si aggiorna di conseguenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:14 La Movistar, con quattro elementi, è la squadra più rappresentata nel gruppo di testa. 14:11 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 1’39”. 14:08 Christian Scaroni della XDS Astana Team è costretto al ritiro. 14:04 Il drappello degli inseguitori raggiunge i battistrada. Si ricompone la maxi fuga. 14:02 Sono stati già percorsi 1035 metri di dislivello sui 4209 previsti. 13:59 Jardi Christiaan van der Lee passa per primo sulla cima del Saint-Barthélémy. 13:56 Il vantaggio dei due fuggitivi sul drappello degli inseguitori scende a 23”. 13:54 Alessandro Tonelli del Team Polti-VisitMalta e Gijs Leemreize del Team Picnic PostNL si staccano dal gruppo degli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si ricompone la maxi fuga con Ciccone

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