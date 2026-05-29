Nella prima manche della competizione di equitazione a Piazza di Siena 2026, il Messico si piazza in testa con zero penalità e un tempo di 209 secondi. Gli azzurri mostrano una buona performance, ma non sono ancora in vetta. La classifica aggiornata alle 16.11 indica che il Messico occupa la prima posizione, davanti alle altre squadre ancora da valutare. La gara prosegue con le successive prove in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11: Questa la classifica della prima manche: 1 Messico 0209.60 2 Irlanda 4211.69 3 Germania 4212.40 4 Stati Uniti d’America 4212.78 5 Gran Bretagna 4215.39 6 Italia 8206.85 7 Belgio 8215.16 8 Brasile 12209.25 9 Francia 16208.29 10 Svezia 16214.77 16.06: Kraut è stata l’ultima atleta ad esibirsi in questa prima parte. L’Italia chiude in sesta posizione con 8 penalità e 206. 85 16.03: Percorso netto per Kraut che chiude in 69.84. 16.02: È il momento di Laura Kraut, ultima atleta degli Stati Uniti d’America che al momento scartano le 8 penalità di Schott. 16.01: 72.55 per Martinez Sommer che chiude con il quarto netto della prova messicana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Messico perfetto, buona prova degli azzurri

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PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA A GIORDANA GIRINI

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