LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | buon avvio per gli azzurri

Notizia in breve

In diretta dalla Piazza di Siena, gli azzurri hanno iniziato bene la competizione di equitazione nel 2026. Alle 15.03, l’irlandese Wachman ha totalizzato 74.79 punti dopo aver commesso un errore. La gara prosegue con altri concorrenti che si stanno esibendo nelle diverse discipline. La diretta continuerà con aggiornamenti sui punteggi e le performance dei partecipanti.