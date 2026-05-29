LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | buon avvio per gli azzurri
In diretta dalla Piazza di Siena, gli azzurri hanno iniziato bene la competizione di equitazione nel 2026. Alle 15.03, l’irlandese Wachman ha totalizzato 74.79 punti dopo aver commesso un errore. La gara prosegue con altri concorrenti che si stanno esibendo nelle diverse discipline. La diretta continuerà con aggiornamenti sui punteggi e le performance dei partecipanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03: Un errore per l’irlandese Wachman che totalizza 74.79 15.00: Terzo posto provvisorio per la GBR, 72.07 per il britannico Whiteway 14.57: la belga Conter non sbaglia e con 69.89 piazza il Belgio in seconda posizione 14.55: Ancora un’ottima prova per l’Italia! Zero errori per Camillo che totalizza 69.37 14.52: Un errore per la statunitense Dean che totalizza 72.08. Italia in testa dopo la prima rotazione 14.50: Secondo posto per la svedese NcMahon con 69.14, più indietro il messicano Gierrero con 70.88 senza errori 14.46: Il brasiliano Cortizo Goncalves totalizza un punteggio di 71.90 14.43: Sia Germania con Ahlman con 72. 🔗 Leggi su Oasport.it
PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA A ELISABETTA CANALIS (28/05/2026)
Notizie e thread social correlati
LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Italia per il colpaccio nella Coppa delle NazioniAlle 10:00 si è aperta la competizione nella Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena 2026, con le squadre che sono entrate nell’arena per le prime...
LIVE Italia-Scozia 0-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: avvio in salita per gli azzurriDurante la partita tra Italia e Scozia nei Mondiali di curling misto 2026, gli azzurri hanno iniziato con difficoltà, con un tiro non preciso di uno...
Temi più discussi: Il concorso ippico di Piazza di Siena compie 100 anni, un secolo di storia dell'equitazione; Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streaming; Equitazione. Piazza di Siena; Piazza di Siena: Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. L’Italia schiera Casadei al posto di Bucci.
A Piazza di Siena abbiamo parlato con Elisabetta Canalis! Ci ha raccontato del suo amore per i cavalli, una passione che ora tramanda anche a sua figlia. #piazzadisiena #elisabettacanalis #cavalli #equitazione #EQUtv facebook
Equitazione: un fine settimana da incorniciare per il Piceno. Anna Taboga e Mia Farina centrano la qualificazione per 'Piazza di Siena' x.com
Equitazione: Piazza di Siena 2026, Italia col Numero 1 per la Coppa delle NazioniLo Start del Piazza di Siena 2026 è già stato messo a referto, eppure nella cornice di Villa Borghese sul campo di gara capitolino cresce e non poco ... oasport.it
LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Italia per il colpaccio nella Coppa delle NazioniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36: Mendoza per la Gran Bretagna totalizza 69.89 14.34: Per Philippaerts (Belgio) tre penalità e 69.12 14.32: ... oasport.it