LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | buona prova degli azzurri
Durante la competizione di equitazione a Piazza di Siena, il concorrente messicano ha concluso con un punteggio di 72,55, ottenendo il quarto risultato netto nella prova. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01: 72.55 per Martinez Sommer che chiude con il quarto netto della prova messicana. Il Messico chiude in testa questa prima manche. 16.00: Ora è il momento di F.Martinez Sommer. I messicani hanno già tre prove senza errori. 16.00: Fredricson chiude in 71.16 con 12 penalità. La Svezia scivola in decima posizione alle spalle anche della Francia. Italia sale in sesta. 15.58: Ora la Svezia con P.Fredricson. La Svezia già scarterà la brutta prestazione di Von Essen. 15.57: 69.20 per De Freitas Barcha con 4 penalità. Risultato che fa scalare il Brasile in nona posizione portando l’Italia in settima ed il Belgio in ottava. 🔗 Leggi su Oasport.it
PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA A GIORDANA GIRINI
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