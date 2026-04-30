LIVE Italia-Scozia 0-2 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | avvio in salita per gli azzurri

Durante la partita tra Italia e Scozia nei Mondiali di curling misto 2026, gli azzurri hanno iniziato con difficoltà, con un tiro non preciso di uno dei giocatori italiani che ha eliminato una delle pietre rosse. La gara si svolge in diretta, e gli aggiornamenti sulla partita sono disponibili online. La squadra italiana si trova in una posizione complicata, mentre la Scozia conduce con un punteggio di 2-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 19.17 Tiro non preciso di Mosaner, che va a bocciare una delle stone rosse (quindi dell’Italia). Restano comunque 2 punti, per ora. 19.16 Bryce piazza una stone gialla al limitare del cerchio rosso. Al momento due pietre italiane a punto. 19.15 Buon raise tap-back da parte di Constantini. 19.15 Non perfetto il primo tiro di McMillan. 19.14 Adesso gli azzurri saranno di mano nella seconda frazione, ovvero avranno l’ultimo tiro a disposizione. 19.13 Cechia-Corea del Sud 1-0 dopo il primo end. 19.13 E così è, infatti. Partenza in salita. ITALIA-SCOZIA 0-2. 19.🔗 Leggi su Oasport.it

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