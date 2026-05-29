Al Roland Garros 2026 si sta disputando il match tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, valido per il terzo turno. La partita è in corso e determina l'accesso agli ottavi di finale. La diretta aggiorna sui punteggi e gli eventuali cambi di risultato. L'incontro è considerato uno dei più interessanti di questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida imperdibile di 3° turno al Roland Garros 2026 che vede di fronte Novak DJOKOVIC a Joao FONSECA per un posto in ottavi di finale. Sfida generazionale che verrà ricordata a lungo, si sfidano il più vincente della storia del tennis contro chi vuole un giorno quantomeno vincere la metà di quello che Novak Djokovic ha portato a casa in carriera. Quest’oggi non ci si gioca solamente un posto in ottavi di finale del secondo Slam della stagione, ma l’onore per il serbo di sconfiggere un rivale quasi 20 anni più giovane. Il caldo la farà... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca, Roland Garros 2026 in DIRETTA: terzo turno di cartello e imperdibile

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Novak Djokovic vs Joao Fonseca Roland Garros 3rd Round Preview | TC Live

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Djokovic ingrana la terza Il serbo vince un duro match contro Royer in quattro set (6-3 6-2 6-7 6-3) la sua 120esima partita al Roland Garros, mai nessuno ne aveva giocate così tante in un qualsiasi torneo Slam. Sarà in ogni caso una sfida generazionale l x.com

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