Joao Fonseca e Novak Djokovic giocheranno nel terzo turno di Roland Garros venerdì pomeriggio sul campo “Philippe Chatrier”. Il match è previsto dopo due incontri femminili, con inizio stimato intorno alle 15:30.

Joao Fonseca e Novak Djokovic scenderanno in campo venerdì pomeriggio sul “Philippe Chatrier”, al termine di due match femminili, approssimativamente intorno alle ore 15:30. Classe 2006 il primo, classe 1987 il secondo, che ha 24 Slam in bacheca tre dei quali vinti su questo campo. A proposito di Grande Slam, l’inopinata sconfitta di Sinner, vittima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Joao Fonseca – Novak Djokovic, terzo turno Roland Garros 29-05-2026

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