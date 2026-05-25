LIVE Berrettini-Fucsovics Roland Garros 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti!

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi minuti dall'inizio, i giocatori sono già in campo per la partita di singolare maschile a Roland Garros. La sfida tra Berrettini e Fucsovics sta per cominciare, con gli atleti pronti sulla linea di fondo. Contestualmente, alle 11, si svolge anche la partita tra Paolini e Yastremska, con aggiornamenti live disponibili online. La giornata di tennis prosegue con più incontri in programma.

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