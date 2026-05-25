A pochi minuti dall'inizio, i giocatori sono già in campo per la partita di singolare maschile a Roland Garros. La sfida tra Berrettini e Fucsovics sta per cominciare, con gli atleti pronti sulla linea di fondo. Contestualmente, alle 11, si svolge anche la partita tra Paolini e Yastremska, con aggiornamenti live disponibili online. La giornata di tennis prosegue con più incontri in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 10:50 Berrettini viene dalla cocente eliminazione di Roma all’esordio, poi saggiamente non ha preso parte ad altri tornei. L’obiettivo stagionale è chiaramente rappresentato dalla stagione sull’erba, che è alle porte: si parte nella giornata di lunedì prossimo con alcuni Challenger in Gran Bretagna. Berrettini comincerà da Stoccarda! 10:46 Day-2 dello Slam parigino che inizia a scaldare i motori dell’Italia, che ieri ha vinto ancora con Kimi Antonelli e che oggi sogna di portare avanti tutti i suoi rappresentanti, eccezion fatta ovviamente per il derby tra Cobolli e Pellegrino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics, Roland Garros 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!

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LIVE Berrettini vs Fucsovics | Roland Garros 2026 Match Tracker & Commento in Diretta

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