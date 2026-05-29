LIVE Djokovic-Fonseca Roland Garros 2026 in DIRETTA | 3° turno di lusso il serbo fiuta la grande occasione

Novak Djokovic affronta João Fonseca nel terzo turno di Roland Garros 2026, con l’obiettivo di qualificarsi per gli ottavi di finale. La partita si sta disputando in diretta e rappresenta un’occasione importante per il serbo, che cerca di avanzare nel torneo. La sfida si svolge sul campo principale e coinvolge due tennisti in cerca di un risultato positivo. La partita è ancora in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida imperdibile di 3° turno al Roland Garros 2026 che vede di fronte Novak DJOKOVIC a Joao FONSECA per un posto in ottavi di finale. Sfida generazionale che verrà ricordata a lungo, si sfidano il più vincente della storia del tennis contro chi vuole un giorno quantomeno vincere la metà di quello che Novak Djokovic ha portato a casa in carriera. Quest’oggi non ci si gioca solamente un posto in ottavi di finale del secondo Slam della stagione, ma l’onore per il serbo di sconfiggere un rivale quasi 20 anni più giovane. Il caldo la farà... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Novak Djokovic vs Joao Fonseca Roland Garros 3rd Round Preview | TC Live

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Pronostico e quote Joao Fonseca – Novak Djokovic, terzo turno Roland Garros 29-05-2026Joao Fonseca e Novak Djokovic giocheranno nel terzo turno di Roland Garros venerdì pomeriggio sul campo “Philippe Chatrier”.

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