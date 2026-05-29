Il primo set tra Djokovic e Fonseca a Roland Garros 2026 si è concluso con il serbo che ha vinto 6-4, dopo aver giocato un game da manuale e aver chiuso con ritardo. Durante il match, Djokovic ha ottenuto un punto con un rovescio gratuito a 40-15 e un altro con un colpo lungo del brasiliano a 30-15. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Gratuito di rovescio del serbo. 30-15 Lungo il rovescio del brasiliano. 30-0 Prima vincente. 15-0 Apre con l’ace numero 4 Fonseca. Si cambia la maglietta e si circonda il collo con il salsicciotto di ghiaccio Djokovic. Questi 20? di primo set in più potrebbero pesare tanto nell’economia di partita e torneo. DJOKOVIC-FONSECA 6-4! Favolosa smorzata di rovescio e pugnetto, si fa vedere dal rivale Nole! 40-0 Slice sulla riga, dritto di là e volèe bassa vincente. E’ tornato! 30-0 Non risponde di dritto Fonseca, la butta proprio via. 15-0 Prima vincente al centro. Ci siamo, momento cruciale. 5-4 Gioco Fonseca che si avvicina ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il serbo gioca un game da manuale e chiude con ritardo il 1° set

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DJOKOVIC vs FONSECA (3R Roland Garros) ¡EN VIVO! | Análisis y comentarios

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