Nel match tra Djokovic e Fonseca a Roland Garros 2026, il serbo ha iniziato con un break. Ha conquistato il primo game grazie a un ace e, successivamente, ha messo a segno un punto con un dritto vincente. Djokovic ha commesso un errore con un rovescio lungo, portando il punteggio a 40-15. La partita è in corso e il punteggio attuale vede Djokovic in vantaggio per 2-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace (1°). 40-30 Risposta vincente, di dritto. 40-15 Lungo il rovescio di Djokovic. 30-15 Errore di dritto tentando di spaccare la palla. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Servizio e dritto Fonseca. 2-0 A zero il serbo. 40-0 Con la prima Nole. 30-0 Non risponde di dritto il brasiliano. 15-0 Servizio slice e primo colpo incisivo Djokovic. 1-0 Con la smorzata Fonseca non colpisce, il gatto serbo però recupera con la contro smorzata e lo costringe a giocare dai bassifondi. 30-40 Pauroso dritto di Fonseca. 15-40 Primo super vincente lungoriga di rovescio di Djokovic! 15-30 Errore di dritto Fonseca. 15-15 Risposta nei piedi del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il serbo brekka in apertura

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FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta

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