Durante il match di Roland Garros 2026 tra Djokovic e Fonseca, il brasiliano ha vinto un game importante portandosi sul 2-5 nel quarto set. Djokovic stava per servire per chiudere il match, ma Fonseca ha riaperto la partita con una serie di punti, portandosi a 40-0 nel game decisivo. La partita prosegue con il serbo in vantaggio di due set e un game in corso nel quarto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Questo game è fondamentale per servire per primo nel 4° per il serbo. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Ace (5°) di Djokovic. 2-5 A quindici Fonseca. 40-15 Servizio e dritto vincente. 30-15 Gratuito da vicino del brasiliano. 30-0 In rete il dritto difensivo di Djokovic. 15-0 Servizio vincente del brasiliano. 2-4 A zero il serbo. 40-0 Servizio dritto al volo e smash. 30-0 Ancora un vincente con il dritto di Djokovic. 15-0 Chiude con il dritto il serbo. 1-4 Tiene il servizio Fonseca e si avvicina al 4° set. 40-30 Smorzata e tocco vincente del serbo. 40-15 Lungo il dritto del serbo, che al massimo accetta 23 scambi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 2-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il brasiliano riapre la partita!

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FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta

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