LIVE Djokovic-Fonseca 6-4 6-4 3-6 5-7 5-7 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il fuoriclasse brasiliano relega la leggenda serba alla seconda sconfitta della carriera da 2-0 sopra

Il tennista brasiliano ha raggiunto gli ottavi di finale in un torneo del Grande Slam per la prima volta in carriera, battendo un avversario molto noto nel mondo del tennis. La partita si è conclusa con una vittoria in cinque set, dopo che il brasiliano aveva perso i primi due. L’avversario, considerato uno dei più forti di sempre, ha subito la seconda sconfitta in carriera in un match in cui era avanti 2-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:02 Onore al predestinato brasiliano, che giunge per la prima volta in carriera in ottavi in un Grand Slam, lo fa battendo il più forte della storia. Lo fa infliggendo appena la seconda sconfitta della carriera di Djokovic avanti 2 set a 0 su 303! 21:00 Dopo oltre 4 ore e mezzo di gioco dobbiamo salutare il campione serbo, che riproverà a conquistare il 25° Slam a Wimbledon, probabilmente questo Roland Garros non lo avrebbe potuto vincere. Ma sicuramente fosse uscito vincitore da questa battaglia la sua fiche l’avrebbe messa. 20:58 Joao FONSECA b. Novak DJOKOVIC 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5! ACE, pazzesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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