LIVE Djokovic-Fonseca 6-4 6-4 3-6 4-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il brasiliano si salva da 15-40 e torna a vedere la luce

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al quarto set, il punteggio è 4-4 tra Djokovic e Fonseca a Roland Garros 2026. Fonseca si salva da una situazione di 15-40, riaprendo il gioco. In quel momento, il brasiliano non riesce a passare il dritto, ma ottiene un’altra opportunità. Successivamente, il punteggio segna 40-40 dopo che Fonseca ha vinto uno scambio con il dritto. La partita prosegue con il punteggio ancora in equilibrio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Non passa il dritto. Altra chance. 40-40 Con il dritto Fonseca. Pallata inside in. A-40 CLAMOROSA prima di servizio al centro. 40-40 E allora, non c’è il break perché sbaglia di rovescio nello scambio Fonseca. Seconda 30-40 Con il dritto Fonseca. Palla break. 30-30 Perfetto il rovescio lungoriga di Djokovic. 15-30 Prende la riga col servizio ma poi si consegna sbagliando il suo rovescio. A due punti (probabilmente) dal match Fonseca. 15-15 Non risponde di due metri con il dritto Joao. 0-15 Niente da fare per il serbo. Ha speso tantissimo prima. Sbaglia di dritto, sensazione che ci troviamo ad un passo dal 5° set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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