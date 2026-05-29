Nel quinto set, Djokovic ha mantenuto la battuta in modo sorprendente, con un gioco lungo e intenso. Sul punteggio di 5-4, il serbo ha salvato un game decisivo con una serie di scambi prolungati, anche grazie a un punto spettacolare che ha lasciato il pubblico senza fiato. La partita, iniziata con due set a favore di Djokovic, prosegue ora con il tennista in vantaggio di un game nel set decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 ROOOOVESCIO PAZZESCOOOO! PAZZESCOOOO! LUNGORIGAAAAAAA! Tiene la battuta, in modo misterioso Djokovic. 40-30 Pazzesca pallata di dritto di Fonseca. 40-15 Altra prima vincente. Amici, chi avrebbe mai detto che dopo 4h30? fosse ancora qui! 30-15 Milionesima prima vincente alla T! 15-15 In avvicinamento gioca vincente il dritto il serbo! 0-15 Gran passante di rovescio in scivolata di Fonseca. 4-4 A quindici Fonseca. 40-15 Smorzata vincente. 40-0 Tre chance di 4-4. 30-0 Altra prima, ma Djokovic adesso pare anche avere noie di stomaco. 15-0 Servizio e dritto. Continua a ridere con il pubblico Djokovic, non ne ha più da due ore! 4-3 Che punto ha perso Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il serbo continua a risorgere in un match epico

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DJOKOVIC vs FONSECA (3R Roland Garros) ¡EN VIVO! | Análisis y comentarios

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