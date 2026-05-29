Durante il match di Roland Garros 2026 tra Djokovic e Fonseca, il serbo ha ottenuto un break nel quinto set, portandosi sul 3-1. La partita è ancora in corso e il punteggio attuale vede Djokovic avanti con tre set vinti, Fonseca in vantaggio con due, e il quinto set in corso. Djokovic ha risposto con precisione, recuperando alcuni punti difficili, e si trova ora in vantaggio nel parziale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non respira praticamente più Djokovic. 3-1 C’è il break del serbo, ha risposto ancora nei piedi e sulla riga. Ha chiuso a rete! Maestro! 0-40 Favoloso lungoriga di rovescio di Djokovic, out di pochissimo il recupero di Fonseca. 0-30 Non chiude la volèe dietro la seconda Fonseca, viene infilato dal dritto di Djokovic che nel 4° set sulla palla break non gliel’aveva fatta giocare. 0-15 Disegna il campo e chiude con il dritto anomalo sulla riga il serbo! 2-1 Mamma mia. Dritto a campo aperto mancato dal brasiliano e a serbo fermo. 40-15 Millimetrico il rovescio lungoriga del serbo. 30-15 Errore dopo il servizio Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 3-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: incredibile, break del serbo

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NOVAK DJOKOVIC - JOAO FONSECA [3R ROLAND GARROS] - COMENTANDO EN DIRECTO

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