Durante il match di singolare maschile a Roland Garros 2026, il giocatore serbo ha vinto il primo, secondo e quarto set, mentre il suo avversario ha conquistato il terzo e il quarto. Nel quinto set, il punteggio è di 3-2 in favore del serbo, con un break in corso. Nel gioco, il serbo ha commesso un doppio fallo e un errore di rovescio, che hanno permesso all’avversario di ottenere un punto. La partita è durata oltre quattro ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Contro break, scappa il rovescio al serbo. 15-40 In rete il dritto di Djokovic. 15-30 Gran dritto in cross di Fonseca che costringe a tirare un difficile lungoriga di dritto a Nole, lo sbaglia. 15-15 Segue a rete il bel servizio slice Djokovic. 0-15 Nastro vincente Fonseca, aveva perso anche questo punto Fonseca con la smorzata. Non respira praticamente più Djokovic. 3-1 C’è il break del serbo, ha risposto ancora nei piedi e sulla riga. Ha chiuso a rete! Maestro! 0-40 Favoloso lungoriga di rovescio di Djokovic, out di pochissimo il recupero di Fonseca. 0-30 Non chiude la volèe dietro la seconda Fonseca, viene infilato dal dritto di Djokovic che nel 4° set sulla palla break non gliel’aveva fatta giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 3-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scambio di break nel cuore del 5° set. Oltre 4 ore di lotta!

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NOVAK DJOKOVIC - JOAO FONSECA [3R ROLAND GARROS] - COMENTANDO EN DIRECTO

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