Durante il match di Roland Garros 2026, il tennista serbo ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 4-3 e mettendo pressione sull’avversario. Al momento, il punteggio vede il serbo avanti 6-4, 4-3, con il rivale che ha risposto con un punto gratuito dopo il servizio. Il pubblico segue con attenzione, mentre i giocatori si preparano a continuare il confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Gratuito dopo il servizio del serbo. Vamos del rivale. Chance di break che potrebbe fare malissimo. 30-30 Orribile errore di Fonseca con il rovescio slice che è fuori. Non pare vero al serbo. 15-30 Con la prima rimedia dimezzando il disavanzo. 0-30 Passa di dritto e aizza la folla il brasiliano! 0-15 Gratuito di dritto dopo la prima. 93% di prime in campo Djokovic nel set. 4-3 In un amen Fonseca, ma prima il serbo ha brekkato anche grazie a due gratuiti di fila dal 15-0 sopra. 40-0 Servizio al corpo. 30-0 Prima vincente Fonseca. 15-0 Questa volta scappa il rovescio difensivo, non deve correre troppo qui Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il serbo ha un break d’oro nel 2° set

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FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta

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