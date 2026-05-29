Durante il match di Roland Garros, il brasiliano ha ottenuto un break nel terzo set, portando il punteggio a 0-3. Successivamente, è riuscito a mantenere il servizio grazie a uno scambio vincente. La partita è in corso tra il tennista brasiliano e il giocatore di punta, con il primo che ha segnato un break e prosegue nel set. Il punteggio attuale vede il brasiliano in vantaggio nel terzo set, dopo aver perso i primi due.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 E allora, riesce a tenere il servizio il brasiliano con un altro grande scambio portato questa volta dalla sua. A-40 Appena lunga la sbracciata di dritto di Djokovic in risposta. 40-40 PAUROSO PUNTO DELLA LEGGENDA! Candelotto clamoroso ancora sulla riga! Come ai vecchi tempi, prende tutto. Poi, non contento, gioca una palla corta incredibile solo con la mano appoggiata appena al di là del net. A-40 Brutto errore con lo smash Djokovic. 40-40 Con la prima Fonseca. Dai ragazzo, regalaci la battaglia! 40-A NOO! Ancora Fonseca. Cosa fai! Prima al corpo, tira il dritto FORTE, ma nella direzione errata: non basta con Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 0-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il brasiliano brekka e ci regala la battaglia!

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NOVAK DJOKOVIC - JOAO FONSECA [3R ROLAND GARROS] - COMENTANDO EN DIRECTO

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