Nel match di Roland Garros 2026 tra Djokovic e Fonseca, Djokovic ha vinto i primi due set 6-4, 6-4. Fonseca ha risposto vincendo il terzo set 6-3, portando la partita sul 2-2. Nel quarto set, i giocatori sono in parità 2-2. Durante il quarto set, si è verificato un contro break, con Djokovic che ha risposto a un punto di Fonseca. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Passa con l’aiuto del Dio del tennis la risposta di Djokovic, nel sacco a quel punto Fonseca. 30-40 Risposta sulla riga e colpo successivo più o meno lì. Lungo il rovescio di Joao. Palla break. 30-30 Ci mette ancora del suo Fonseca sbagliando da solo con il dritto. 30-15 Lungoriga vincente di rovescio Djokovic. 30-0 Non chiude una comodissima volèe Djokovic e perde il quindici. 15-0 Parte bene nel 4° gioco Fonseca. Non rischia più da un po’ al servizio. 1-2 Prova a non mollare nel 4° set Djokovic ma è durissima. 40-30 Non chiude dopo il servizio Djokovic e allora di rovescio colpisce vincente Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 2-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: clamoroso, contro break!

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NOVAK DJOKOVIC - JOAO FONSECA [3R ROLAND GARROS] - COMENTANDO EN DIRECTO

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