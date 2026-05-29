Nel match di singolare maschile a Roland Garros, il secondo set si è concluso con un punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 0-2. Dopo un break a trenta punti, il brasiliano ha preso il comando, portandosi avanti di due giochi. Djokovic ha risposto con un rovescio vincente a 40-30, ma al momento il giocatore brasiliano sembra aver preso il sopravvento, diventando il favorito per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 A trenta Fonseca. 40-30 Risposta anticipata di rovescio di Djokovic e punto. 40-15 Sulla riga la volèe di Fonseca. 30-15 Slice vincente Fonseca. 15-15 Servizio vincente! 0-15 Risposta vincente di dritto. 0-1 Lungo il rovescio difensivo di Djokovic. Break del brasiliano! La partita è girata! Time Violation 40-A Non chiude il dritto il serbo, non passa quello difensivo e c’è la chance! La quinta! 40-40 Pauroso cross di dritto di Fonseca. A-40 Stecca di dritto il brasiliano!!! 40-40 AAAAACCCCEEEE! Sesto. 40-A No, no, largo il dritto in palleggio del serbo. Gratuito pesantissimo. 40-40 Con il dritto non chiude Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 0-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break, adesso è favorito il brasiliano!

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NOVAK DJOKOVIC - JOAO FONSECA [3R ROLAND GARROS] - COMENTANDO EN DIRECTO

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