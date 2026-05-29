Durante il match di Roland Garros 2026 tra Djokovic e Fonseca, il serbo ha commesso un errore di dritto sul punteggio di 40-30, mentre Fonseca ha risposto con un colpo nei piedi, finendo per sbagliare. Attualmente il punteggio vede Djokovic in vantaggio 6-4, 1-2. La partita è ancora aperta e il brasiliano ha recuperato terreno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Brutto errore di dritto di Djokovic. 40-30 Risposta nei piedi, sbaglia Fonseca. 40-15 Non risponde di dritto sulla seconda Djokovic. Grave. 30-15 Sbaglia però il dritto successivo. 30-0 Pauroso dritto in cross del brasiliano. 15-0 Rovescio lungoriga a segno di Fonseca. 1-1 A quindici il serbo. 40-15 Sfonda con l’inside in Djokovic, molto più confidente con il dritto in questa fase. 30-15 Impreciso nuovamente il rovescio lungoriga. 30-0 Prima ace anche della leggenda. 15-0 Servizio e dritto Djokovic. 1-0 Grande primo gioco del 2° set di Fonseca. 40-30 Risposta incisiva di dritto in allungo e punto diretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il brasiliano è in partita, cruciale il 2° set

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FONSECA vs DJOKOVIC LIVE | Roland Garros 2026 Radiocronaca in Diretta

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