LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Serie A basket 2026 in DIRETTA | antipasto di playoff

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta di Virtus Bologna contro Olimpia Milano, match valido per la Serie A di basket 2026. La partita si svolge oggi e sarà possibile seguirla in tempo reale attraverso questa diretta. I tifosi possono aggiornarsi sugli sviluppi dell'incontro cliccando sul link dedicato. La sfida rappresenta un antipasto dei playoff in programma in questa stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A di basket 2026. È il ‘big match’ della ventiduesima giornata della regular season 2025-2026, il ‘ Clasico’ della palla a spicchi tricolore che nel corso degli anni significava anche finale scudetto. Le V-nere – col tricolore cucito sul petto – guidano la classifica con 34 punti, a +4 dalla coppia composta dall’Olimpia Milano e dalla Germani Brescia. Ancora assente il lungo-degente Alessandro Pajola, con Dusko Ivanovic che affiderà i palloni pesanti a Carsen Edwards mentre Saliou Niang e ‘Momo’ Diouf si faranno trovare pronti nel pitturato anche per cancellare il ko casalingo di pochi giorni fa in Eurolega contro il Partizan Belgrado. 🔗 Leggi su Oasport.it

live virtus bologna olimpia milano serie a basket 2026 in diretta antipasto di playoff
© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: antipasto di playoff

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 47-47, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si riprende la sfida alla Virtus Arena

Benetton Treviso Vs Virtus Bologna - Lega Basket Serie A - Diretta

Video Benetton Treviso Vs Virtus Bologna - Lega Basket Serie A - Diretta

Aggiornamenti e notizie su LIVE Virtus Bologna Olimpia Milano...

Temi più discussi: Virtus Bologna-Partizan dalle 20.45 su Sky; Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026: orario, programma, streaming; Virtus Bologna - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Virtus Bologna-Milano, arriva il big match Scudetto.

Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026: orario, programma, streamingE’ il ‘Clasico’ del basket tricolore: stiamo parlando di Virtus Bologna-Olimpia Milano! Domani domenica 15 marzo alle ore 20:00 le due corazzate si ... oasport.it

virtus bologna olimpia live virtus bologna olimpiaVirtus Bologna-Olimpia Milano, arriva il derby d’Italia: quando e dove vederloLa storica sfida vale una bella fetta di primo posto in classifica. Jakovljevic: Scenderemo in campo a viso aperto, con grinta e desiderio di vincere ogni duello ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.