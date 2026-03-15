Benvenuti alla diretta di Virtus Bologna contro Olimpia Milano, match valido per la Serie A di basket 2026. La partita si svolge oggi e sarà possibile seguirla in tempo reale attraverso questa diretta. I tifosi possono aggiornarsi sugli sviluppi dell'incontro cliccando sul link dedicato. La sfida rappresenta un antipasto dei playoff in programma in questa stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A di basket 2026. È il ‘big match’ della ventiduesima giornata della regular season 2025-2026, il ‘ Clasico’ della palla a spicchi tricolore che nel corso degli anni significava anche finale scudetto. Le V-nere – col tricolore cucito sul petto – guidano la classifica con 34 punti, a +4 dalla coppia composta dall’Olimpia Milano e dalla Germani Brescia. Ancora assente il lungo-degente Alessandro Pajola, con Dusko Ivanovic che affiderà i palloni pesanti a Carsen Edwards mentre Saliou Niang e ‘Momo’ Diouf si faranno trovare pronti nel pitturato anche per cancellare il ko casalingo di pochi giorni fa in Eurolega contro il Partizan Belgrado. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: antipasto di playoff

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