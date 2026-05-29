LIVE Brescia-Olimpia Milano 39-49 Serie A basket 2026 in DIRETTA | fiammata meneghina! L’EA7 prende il largo

Notizia in breve

Durante la partita di Serie A di basket tra Brescia e Olimpia Milano, il punteggio ha raggiunto 39-49 in favore della squadra ospite. A metà quarto, Armani Brooks ha realizzato una tripla dall’angolo, portando il punteggio a 48-60, nonostante la marcatura stretta di un avversario. La partita ha poi attraversato una fase senza canestri per entrambe le squadre.