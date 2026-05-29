LIVE Brescia-Olimpia Milano 39-49 Serie A basket 2026 in DIRETTA | fiammata meneghina! L’EA7 prende il largo
Durante la partita di Serie A di basket tra Brescia e Olimpia Milano, il punteggio ha raggiunto 39-49 in favore della squadra ospite. A metà quarto, Armani Brooks ha realizzato una tripla dall’angolo, portando il punteggio a 48-60, nonostante la marcatura stretta di un avversario. La partita ha poi attraversato una fase senza canestri per entrambe le squadre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-60 Armani Brooks dall’angolo! Lo statunitense mette la tripla nonostante la stretta marcatura di Burnell! 48-57 Lunga fase senza canestri per entrambe le squadre. Fra interruzione per falli, revisioni al monitor e palle perse, le squadre sembrano aver perso un po’ il ritmo di gioco, specialmente in attacco. 48-57 Leday riesce a tenere il possesso nonostante il passaggio non sia pulitissimo. Canestro trovato poi alzando la parabola. 48-55 Della Valle recupera il pallone e si invola in contropiede. L’azzurro non può sbagliare il facile appoggio. Brescia di nuovo in partita. 46-55 Arresto a tiro vincente di Ivanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallacanestro Brescia vs Olimpia Milano Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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