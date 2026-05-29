LIVE Brescia-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket 2026 in DIRETTA | comincia il match!

Notizia in breve

La partita tra Brescia e Olimpia Milano è iniziata con il punteggio di 0-0. La palla è stata conquistata al primo possesso da Nebo, che ha vinto la prima palla a due. Il primo quarto è iniziato alle 19 e si sta svolgendo senza ulteriori segnali di punti segnati finora. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.