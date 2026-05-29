LIVE Brescia-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket 2026 in DIRETTA | comincia il match!
La partita tra Brescia e Olimpia Milano è iniziata con il punteggio di 0-0. La palla è stata conquistata al primo possesso da Nebo, che ha vinto la prima palla a due. Il primo quarto è iniziato alle 19 e si sta svolgendo senza ulteriori segnali di punti segnati finora. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si comincia! Nebo vince la prima palla a due! PRIMO QUARTO 19.58 Milano non gioca ormai da più di una settimana. L’Olimpia potrebbe essere più fresca rispetto a Brescia, ma il pericolo in questi casi è dietro l’angolo; non è raro finire sotto-ritmo e non essere pronti ad un match che sarà sicuramente molto intenso. 19.56 Le squadre sono già sul parquet! Adesso ci sarà il momento dell’Inno Nazionale poi comincerà la partita. 19.55 Brescia si aggrappa invece ai suoi giocatori più rappresentativi e di qualità; il rendimento dei trascinatori Della Valle (pienamente recuperato dopo l’affaticamento muscolare patito nella serie dei quarti) Bilan e Ivanovic potrebbe essere il fattore cruciale per la Leonessa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallacanestro Brescia vs Olimpia Milano Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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