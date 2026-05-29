Lite nel condominio degenera Pensionato aggredito con l’accetta Coniugi rimediano una denuncia

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pensionato è stato colpito con un’accetta durante un alterco in un condominio. I coniugi coinvolti hanno successivamente denunciato l’uomo di circa 70 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando le tensioni tra le parti sono sfociate in un’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

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CASTELLO D’AGOGNA (Pavia) Hanno avuto un alterco con il vicino di casa, un settantenne, che hanno aggredito brandendo un’accetta. I carabinieri di Mortara hanno denunciato per lesioni personali aggravate in concorso G.A.G, 65 anni, pensionato e la moglie S.H., 51 anni. L’episodio è avvenuto martedì verso le 11 in un condominio di via Milano a Castello d’Agogna. La discussione, da quello che hanno appurato i carabinieri, sarebbe sorta per futili motivi mentre la coppia e la vittima si sono incrociati in una zona comune della palazzina. Al culmine del litigio il pensionato sessantacinquenne ha impugnato l’accetta e con quella ha colpito, dalla parte del manico, il suo rivale alla schiena e alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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