Lite nel condominio degenera Pensionato aggredito con l’accetta Coniugi rimediano una denuncia
Un pensionato è stato colpito con un’accetta durante un alterco in un condominio. I coniugi coinvolti hanno successivamente denunciato l’uomo di circa 70 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando le tensioni tra le parti sono sfociate in un’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.
CASTELLO D’AGOGNA (Pavia) Hanno avuto un alterco con il vicino di casa, un settantenne, che hanno aggredito brandendo un’accetta. I carabinieri di Mortara hanno denunciato per lesioni personali aggravate in concorso G.A.G, 65 anni, pensionato e la moglie S.H., 51 anni. L’episodio è avvenuto martedì verso le 11 in un condominio di via Milano a Castello d’Agogna. La discussione, da quello che hanno appurato i carabinieri, sarebbe sorta per futili motivi mentre la coppia e la vittima si sono incrociati in una zona comune della palazzina. Al culmine del litigio il pensionato sessantacinquenne ha impugnato l’accetta e con quella ha colpito, dalla parte del manico, il suo rivale alla schiena e alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Lite per la viabilità degenera: assessore aggredito con una mazza da baseballUna controversia legata alla viabilità è degenerata in un episodio di violenza, quando un assessore è stato colpito con una mazza da baseball.
Ancona, lite tra ragazzi degenera in piazza: travolta nel parapiglia anche una bimba di 6 anni che giocava con le amichetteA Ancona, una lite tra cinque giovani, di cui tre di origine nordafricana e due cittadini locali, si è svolta in piazza.
Argomenti più discussi: Lite tra vicini degenera: coppia aggredisce un 70enne con il manico di un’accetta; Lite nel condominio degenera. Pensionato aggredito con l’accetta. Coniugi rimediano una denuncia; Lite tra vicini degenera nel sangue: 70enne colpito alla schiena con un’accetta lanciata dalla finestra; Chieti, la lite degenera: spuntano coltelli e sedie.
Lite nel condominio degenera. Pensionato aggredito con l’accetta. Coniugi rimediano una denunciaCastello d’Agogna, futili motivi. Il settantenne, colpito col manico alla schiena e alla testa, è finito in ospedale ... ilgiorno.it
#CanosadiPuglia ++ Lite tra due extracomunitari degenera in un accoltellamento ++ ?Paura nella tarda serata di oggi in via Stalingrado a Canosa di Puglia dove una violenta lite tra due cittadini extracomunitari sarebbe degenerata in un accoltellamento St facebook