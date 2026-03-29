Lite per la viabilità degenera | assessore aggredito con una mazza da baseball

Una controversia legata alla viabilità è degenerata in un episodio di violenza, quando un assessore è stato colpito con una mazza da baseball. L'incidente è avvenuto nel corso di una discussione pubblica, che si è rapidamente trasformata in un'aggressione fisica. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno raccolto testimonianze e avviato le indagini.

Una discussione nata per motivi di viabilità si è trasformata in pochi istanti in una violenta aggressione. È accaduto a Grazzanise, dove l’assessore comunale Benito Palazzo è stato colpito con una mazza da baseball al termine di un diverbio avvenuto lungo la provinciale Cesare Battisti. Secondo una prima ricostruzione, l’assessore stava immettendosi sulla strada quando una Fiat 500 sarebbe sopraggiunta a forte velocità. Per segnalare il rischio di un possibile incidente, Palazzo avrebbe suonato il clacson. Un gesto che avrebbe innescato la reazione dell’altro conducente. Poco più avanti, il giovane – identificato con le iniziali G.P. e anch’egli residente a Grazzanise – si sarebbe fermato lungo la carreggiata attendendo l’arrivo dell’assessore. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lite per la viabilità degenera: assessore aggredito con una mazza da baseball Articoli correlati Aggredito in strada con una mazza da baseball, uomo di 40 anni in ospedalePisa, 15 marzo 2026 – Un uomo di 40 anni di origine albanese è stato aggredito all'alba di oggi in via Rossini nel quartiere Cep di Pisa. Leggi anche: Copertino, 43enne aggredito con una mazza da baseball: è grave al Fazzi. Si indaga per spedizione punitiva Tutto quello che riguarda Lite per la viabilità degenera... Temi più discussi: LATINA | Lite per la viabilità a Borgo Bainsizza: ferito un poliziotto ed esplosi colpi a salve; Cercola ricorda Giuseppe Piccolo, vittima di camorra. La mamma: Affinché altri genitori non piangano; Lite in stazione a Lancenigo: 50enne colpito alla testa con un sasso; Lite per un parcheggio, spunta lo spray al peperoncino: un ferito. Lite per la viabilità degenera: assessore aggredito con una mazza da baseballUna discussione nata per motivi di viabilità si è trasformata in pochi istanti in una violenta aggressione. È accaduto a Grazzanise, dove l’assessore comunale Benito Palazzo è stato colpito con una ... casertanews.it Lite per parcheggio degenera alla periferia di Latina: spari a salve e poliziotto feritoUna lite nata per motivi di viabilità è degenerata in violenza lunedì sera a Borgo Bainsizza, richiedendo l’intervento della Polizia. latinapress.it Su Kiev lite Rubio-Kallas al G7. “Gli Usa si ritirano dall’Europa” - la Repubblica x.com “I primi passi in Fininvest tramite Telecapodistria. Tra i miei scoop la lite tra Galliani e Conte. Mi nascosi dietro ad una fioriera. Nessuna nostalgia, oggi scrivo e racconto storie di sport in giro per l’Italia” Lo storico inviato e bordocampista Mediaset si racconta a - facebook.com facebook