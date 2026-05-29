Archiviato con successo il debutto stagionale contro la Turchia, l’Italia torna in campo sabato 30 maggio a Verona per affrontare il Belgio nel secondo test match di una primavera che porterà gli azzurri verso la Volleyball Nations League. Per la squadra guidata da Ferdinando De Giorgi si tratta di un appuntamento particolarmente interessante, perché dall’altra parte della rete ci sarà una formazione che ha già mostrato segnali incoraggianti in questa fase iniziale della stagione. Il Belgio allenato dall’italiano Emanuele Zanini, infatti, ha aperto il proprio percorso di preparazione superando la Francia per 3-2, ottenendo indicazioni positive sia sul piano tecnico sia su quello caratteriale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia alza il livello: a Verona contro il Belgio servono passi avanti

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