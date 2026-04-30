Una trattativa che ha attirato l’attenzione in Italia sta facendo crescere l’interesse anche tra le fila del Napoli. La società partenopea sta valutando i passi da compiere per la prossima stagione, concentrandosi sulla pianificazione e sulle strategie da mettere in atto. La discussione si focalizza sui possibili acquisti e sulle scelte da fare per rafforzare la rosa in vista dei mesi futuri.

Il Napoli pensa alla prossima stagione e non solo. Il futuro è alle porte e la programmazione è essenziale per pianificare i successi della società partenopea. Servono giocatori pronti a fare la differenza, ma anche profili futuribili che possono garantire un apporto a lungo termine. Per questo motivo, la dirigenza azzurra pensa a Kerim Alajbegovic, pupillo della Bosnia Erzegovina. Alajbegovic-Napoli: trattativa concreta. In Italia abbiamo imparato a conoscere Alajbegovic, purtroppo, nella sfida che è costata la terza esclusione consecutiva dai Mondiali alla Nazionale. Il Napoli sarebbe una delle società interessate al classe 2007 che verrà riscattato dal Bayer Leverkusen in estate.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ha fatto impazzire l’Italia, adesso lo vuole il Napoli: passi in avanti nella trattativa

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