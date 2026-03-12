Residenti dei Passi isolati con il passaggio a livello chiuso La Città delle Persone | Servono soluzioni non annunci

I residenti dei Passi isolati sono preoccupati per il passaggio a livello chiuso e chiedono soluzioni concrete. I consiglieri comunali di La Città delle Persone, tra cui Martinelli, Lacroce e Gionfriddo, hanno riproposto il dibattito sulle alternative di collegamento viario e hanno invitato l’amministrazione a passare dalle parole ai fatti. La questione rimane aperta e ancora senza una risposta definitiva.

I consiglieri comunali di minoranza chiedono all'amministrazione delle ipotesi concrete per migliorare la vita del quartiere "Già con un nostro question time, oltre un anno fa, era emersa l'ipotesi di una strada lungo la ferrovia verso Gagno, che oggi l'assessore Dringoli torna a rilanciare. Nel frattempo si è perso un anno inseguendo un percorso che non ha prodotto risultati: era già noto dalle verifiche con RFI che il sottopasso non era praticabile per il rischio idraulico, e si è arrivati a ipotizzare un sovrappasso da 4,2 milioni di euro, senza alcuna certezza di contributi e con Ferrovie che non ha dato risposte". Per La città delle Persone "ora non si può ricominciare da capo e rimandare ancora: si parla di fine consiliatura e di risorse comunali, ma servono progetto, tempi e anche espropri.

