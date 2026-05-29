L’Istituto di Agazzi riapre le porte ai Ricoveri di sollievo

L’Istituto di Agazzi ha riaperto i “Ricoveri di sollievo” dopo una chiusura temporanea. La struttura offre assistenza a bambini e ragazzi con bisogni speciali. La riapertura è avvenuta il 29 maggio 2026. L’istituto continuerà a fornire servizi di supporto e cure, mantenendo le attività già avviate prima della chiusura. La decisione di riaprire è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione dell’ente.

Arezzo, 29 maggio 2026 – . La struttura alle porte della città di Arezzo rinnova un servizio pensato per offrire sostegno concreto alle famiglie e ai caregiver attraverso progetti di residenzialità temporanea rivolti ad anziani con problematiche ortopediche o neurologiche che necessitano di assistenza qualificata e di attività riabilitative a basso impatto. L’iniziativa sarà attiva nei mesi estivi tra giugno e settembre all’interno del centro A-Rìa, in ambienti strutturati per garantire sicurezza, comfort, serenità e cura continuativa in un contesto professionale e accogliente. I... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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