L’oratorio di San Rocco di Solara riapre le sue porte ai fedeli

L’oratorio di San Rocco a Solara ha riaperto le sue porte ai fedeli dopo i lavori di restauro conclusi di recente. La struttura, chiusa per diversi mesi, è stata sottoposta a interventi di recupero e consolidamento. Oggi, la riapertura è stata comunicata ufficialmente attraverso un evento pubblico che ha coinvolto le autorità locali e la comunità. La riapertura segna la ripresa delle attività religiose e delle iniziative comunitarie all’interno dell’edificio.

L’oratorio San Rocco di Solara torna al culto dei fedeli dopo il completamento del restauro. Oggi, all’avvio del mese mariano, questo antico luogo di culto di cui si trova traccia fin dal 1750, eretto a ricordo della pestilenza di quegli anni, tornerà ad ospitare funzioni religiose sospese dopo il terremoto del 2012. "A seguito degli eventi sismici l’oratorio – ci dice Mario Guglielmo Ferrari, responsabile ricostruzione post sisma della diocesi di Modena e Nonantola - aveva subito importanti lesioni che hanno richiesto di intervenire in una prima fase, con opere di somma urgenza, sul campanile per la sua messa in sicurezza, mentre nella seconda fase con opere di consolidamento statico, riparazione e rafforzamento dell’Oratorio stesso".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’oratorio di San Rocco di Solara riapre le sue porte ai fedeli Notizie correlate Una ’Insurrezione poetica’ domani all’oratorio San RoccoIn occasione della giornata internazionale della donna, il Comune di Gatteo propone un appuntamento culturale dedicato alla parola poetica, alla... Aversa, Madonna Addolorata di San Rocco: centinaia di fedeli in processioneL’abbraccio di un’intera città a Maria Dolorosa, la Madonna vestita di nero, simbolo della sofferenza materna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’oratorio di San Rocco di Solara riapre le sue porte ai fedeli; Verso il restauro completo di San Rocco. Sacro Cuore, l’oratorio cambierà volto; Solara, venerdì 1 maggio si inaugura l’oratorio di San Rocco; ORATORIO DI SAN ROCCO, IL RITORNO ALLA COMUNITA’ DOPO IL SISMA DEL 2012. ORATORIO DI SAN ROCCO, IL RITORNO ALLA COMUNITA’ DOPO IL SISMA DEL 2012Nel video l’intervista a Don Filippo Guaraldi, Parroco di Soliera e a Gianpaolo Gatti, Economo Parrocchia di Solara A Solara di Bomporto torna a vivere un luogo del cuore. Dopo oltre un decennio di si ... tvqui.it L’oratorio di San Rocco di Solara riapre le sue porte ai fedeliL’edificio danneggiato dal terremoto tornato all’antico splendore. Appuntamento oggi alle 16. msn.com BORGO SAN ROCCO IN FESTA! Manca veramente poco all'inizio della Festa di Santa Croce, dal 30 aprile al 3 maggio spettacoli, arte, iniziative solidali, sport e condivisione! Una festa della tradizione che ogni anno riunisce gente di ogni età all'insegna dell - facebook.com facebook