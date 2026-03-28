Un mosaico per raccontare l’autismo all’Istituto di Agazzi

Un mosaico realizzato all’Istituto di Agazzi di Arezzo raccoglie pensieri, disegni e poesie che rappresentano l’autismo. L’opera è stata creata dagli studenti e dal personale scolastico e rimarrà esposta all’interno della struttura. L’obiettivo è condividere le esperienze e le percezioni legate a questa condizione attraverso materiali artistici e letterari. La mostra è aperta al pubblico e resterà visibile fino a data da definirsi.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Un mosaico con pensieri, disegni e poesie per raccontare l’autismo. L’iniziativa è dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza ” di Agazzi che, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo di giovedì 2 aprile, realizzerà un angolo al centro per l’età evolutiva Futurabile di via Chiarini dove bambini, ragazzi, genitori e operatori potranno condividere le loro esperienze relativamente a questo disturbo del neurosviluppo. Questo spazio resterà allestito per l’intero mese di aprile, con l’invito rivolto a tutti a contribuire liberamente alla costruzione di un racconto collettivo tra scritte e immagini capace di dare voce a vissuti, emozioni e punti di vista diversi, contribuendo a promuovere una cultura dell’inclusione, della conoscenza e del rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un mosaico per raccontare l’autismo all’Istituto di Agazzi Articoli correlati Un centro per la diagnosi dell’autismo in età adulta all’Istituto di AgazziLa novità è stata introdotta dal dottor Ettore Caterino tra i servizi di Futurabile in via Chiarini.